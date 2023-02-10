Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çadırlarda kalmak istemeyenlerin 1 yıllık kira bedelini ödeyeceğiz

Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremi ile mücadele sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, dünyanın gündemine oturdu.

10 ilde etkili olan afet, büyük yıkımlara ve binlerce can kaybına neden oldu.

Devletin tüm kurumları, ilk andan itibaren deprem bölgesine giderek arama-kurtarma çalışmalarını başlattı.

Sahada hummalı çalışmalar yapılırken, depremzedelerin yaralarının sarılması için de çalışmalara başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, afetzedeler ve yürütülen çalışmaları yakından incelemek adına bölgeleri ziyaret etmeye başladı.

Son olarak Adıyaman'da giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"1 yıllık kira bedelini ödeyeceğiz"

Deprem bölgesindeki son durumu da aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

1 yıl içerisinde bu yıkılan binaları yeniden elimizdeki tip projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceğiz. Çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızı da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız.

İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa oralarda kira olarak veya farklı illerde geçmek suretiyle 1 yıl itibariyle buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek, bu arada biz buradaki konutları inşa edeceğiz.

Ensonhaber-aa