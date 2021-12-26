Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyelere çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sokak hayvanlarının güvenli bir ortama alınması için belediyelere çağrıda yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Gaziantep'teki pitbull saldırısı ile ilgili açıklamalarda bulundu ve 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını duyurdu. Erdoğan, sokak hayvanlarının güvenli bir ortama alınması için belediyelere de çağrı yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisinin en ideal şekilde yapılacağını, süreci hassasiyetle takip edeceklerini söyledi.
Erdoğan, belediyelere de çağrı yaptı.
Başkan Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki pitbull saldırısı ile ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep'te bir köpeğin saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan Asiye kızımızı dün gece ambulans uçakla, alanında hem ülkemizde hem de dünyada parmakla gösterilen doktorlarımızın olduğu Antalya Üniversitesi'ne naklettik. İnşallah tedavisini en ideal şekilde yapacağız.
Asiye yavrumuzun bu menfur hadise sonrası işten çıkarılan babasını da çok daha iyi bir yerde çalışmak üzere sevk ediyoruz. Süreci hassasiyetle takip edeceğiz."
Erdoğan, sokak hayvanlarının güvenli bir ortama alınması için belediyelere çağrı yaptı.
Sahipsiz hayvanların sokaklardan alınarak temiz ve güvenli ortamlara taşınmasını önemli bir hizmet olarak gören Erdoğan, "Tüm belediyelerimize hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum" ifadesini kullandı.
kaynak:a haber
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