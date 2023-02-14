Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil ihtiyaçlar için 100 bin lira nakdi yardım yapacağız

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Devlet ve millet olarak el ele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz" dedi.

GÜNCEL 14.02.2023, 21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil ihtiyaçlar için 100 bin lira nakdi yardım yapacağız

Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'nda gerçekleştirilen Kabine toplantısı 4,5 saat sürdü. Görüşmeye deprem bölgesinde görev yapan bakanlar video konferans yöntemiyle katıldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerin yakınlarına yapılacak yardımları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İlk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı. Hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı açıklamıştık.

"DEPREMZELERİN YAKINLARINA 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIMDA BULUNUYORUZ"

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Devlet ve millet olarak el ele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız.

"BANKACILIK SEKTÖRÜNDEN 50 MİLYAR LİRALIK YARDIM"

Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız öncülüğünde 2022 karlarını yüzde itibariyle belli bir oranını şu an itibariyle 50 milyar lira civarında bunları dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır.

"KREDİ GARANTİ FONU KEFALETLİ KAYNAKLAR HAZIRLANDI"

Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. Ülkemizin ihracatına 20 milyar dolar katkıda bulunan bölgenin ayağa kalkmasını sağlamak için her türlü katkıyı sağlayacağız.

"AFAD'A YAPILAN 8,3 MİLYARLIK YARDIMI DEPREM BÖLGESİ İÇİN KULLANIYORUZ"

Vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır. AFAD'a yapılan şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını deprem bölgesi için kullanıyoruz. Yarın akşam saat 20.00'de KKTC ve Azerbaycan'daki tüm televizyon kanalları ve radyoların katılımı ile 'Türkiye Tek Yürek' sloganıyla bir yardım kampanyası düzenlenecek.

"AFAD'A 136,5 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ KARARI ALDIK"

Şahsımızın ve arkadaşlarımızın maaşlarından yaptıkları taahhütler iş insanların katkılarıyla AFAD'a toplamda 136 milyon 586 lira bağış kararı aldık.

"MART BAŞI İTİBARIYLA 30 BİN KONUTUN İNŞASINA HEMEN BAŞLIYORUZ"

Bilimsel verilerin ışığında bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili hazırlıklara Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile TOKİ'miz tarafından başlatılmıştır. Hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz.

Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına hemen başlıyoruz. Birkaç ay içinde fay hatlarının uzağında inşa edeceğimiz tüm konutların yapımına geçilmiş olacaktır. Amacımız 1 yıl içinde deprem bölgesinin tamamında konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır."

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