Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Can kaybı 14 bin 14'e yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde açıklama yapıyor. Erdoğan depremde can kaybının 14 bin 14'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 63 bin 794'e çıktığını açıkladı. Erdoğan ayrıca OHAL'in bugün yürürlüğe gireceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin derin etki yarattığı Gaziantep’te açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Can kaybı 14 bin 14'e ulaştı, yaralılarımızın sayısı 63 bin 794'tür.
Son tespitlere göre yıkılan bina sayısı 6 bin 444.
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