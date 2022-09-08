Çocuklara nakit desteği geliyor: Hükümetten yeni sosyal yardım paketi müjdesi! Tarih belli oldu...

Hükümet sosyal yardım paketinin kapsamını genişletiyor. Birçok kalemde hem kapsam genişletilecek hem de yardım miktarı artırılacak. Halen konutlarda doğalgaz faturası için yapılan en düşük 450 lira ve en yüksek 1.150 TL'lik ödeme artırılacak.

ELEKTRİK DESTEĞİ YÜKSELECEK

216 liraya kadar verilen elektrik desteği de yükselecek. Yapılacak yeni düzenlemeyle doğalgaz ve elektrik yardımından yararlanan aile sayısı artacak. Eğitim hayatı süren çocuklar için ailelere nakit yardım yapılacak. Aile destek yardımı da artırılacak.

SOSYAL YARDIM PAKETİ

Sosyal yardım paketinin ayrıntılarının ekim ayındaki Kabine Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık önceki gün bir araya gelerek, sosyal yardımlarla ilgili mevcut durumu gözden geçirdi.

DESTEKTEN YARARLANANLARIN SAYISI ARTACAK

Sosyal destek paketinde hem mevcut uygulamaların geliştirilmesi hem de yeni sosyal destek uygulamalarının eklenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, enerji destekleri artacak. Desteklerden yararlanan nüfus sayısı da artacak.

FATURALARA DEVLET DESTEĞİ

Hükümet özellikle dar gelirli ailelere elektrik ve gaz faturaları için destek sağlıyor. Şu ana kadar 200 milyar lirayı aşan bir enerji sübvansiyonu yapıldı. Halen konutlarda doğalgaz faturası için en düşük 450 lira ve en yüksek 1.150 lira ödeme yapılıyor.

YILDA İKİ KEZ DOĞALGAZ DESTEĞİ

Doğalgaz faturası desteği, yılda iki kez sağlanıyor. Doğalgaz desteği, şubat ayında ilk etapta 203 bin aile ile başladı. Elektrik desteği ise 216 TL'ye kadar veriliyor.

Süperhaber