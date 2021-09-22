Dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınına karşı en etkili tedbir aşıdır. Türkiye’de aşı sınırlandırmasında değişiklikler yapıldı. Covid-19 aşı yaşı 12 yaşa indirildi. 12 yaş ve üzeri çocukları olan aileler, aşı randevusu alabilmek için harekete geçtiler. Çocuklarına aşı yaptırmak isteyen aileler nasıl aşı randevusu alacaklarını araştırmaya başladılar. Peki Çocuklara koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? 12 ve 15 yaş üstü aşı randevusu nereden alınır? 12 ve 15 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

Okulların açılması ile aşı randevu yaşı düşmeye başladı. Çocuklarına aşı yaptırmak isteyen aileler aşı randevusu almak için harekete geçtiler. Aşı randevuları yetişkinlerde yapıldığı gibi e –nabız veya MHRS sistemi üzerinden alınabilir. Çocuklara aşılar velilerin kendi e-nabız veya MHRS hesapları üzerinden randevu alınabilir.

ÇOCUKLARA KORONVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı son aldığı karar ile 15 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 12 yaş üstü çocuklara aşı randevu hakkı tanıdı.

Ailelerin randevu talebi oluşturmaları için önlerinde üç seçenek bulunuyor. Randevular ALO 182, MHRS veya e-Nabız üzerinden alınabiliyor.

Aşı hakkı tanınan çocukların anne veya babaları kendi MHRS hesaplarına giriş yaparak üst bölümde bulunan "Hesap Bilgileri" butonuna tıklayarak ve "Yetkili Olduklarım" seçeneğine işaretleyerek çocukların randevu sistemine erişip yeni talep oluşturabiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Çocuklara koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? MHRS 12 ve 15 yaş üstü aşı randevusu alma ekranı

''TANIMLI BİR KİŞİ BULUNMAMAKTADIR'' HATASI ALANLAR DİKKAT

Randevu talebi sırasında ''e-Nabız üzerinde tanımlı bir kişi bulunmamaktadır'' hatası ile karşılaşanların 18 yaşından küçük aile bireyleri için randevu oluşturabilmesi için e-Nabız üzerinden yetki tanımlaması yapması gerekiyor.

Bu işlemin ardından randevu ekranına tekrar dönerek yeni bir talep oluşturabilirsiniz.

TELEFONDAN RANDEVU TALEBİ OLUŞTURMA

Vatandaşların birçoğu MHRS sistemi veya e-Nabız üzerinden randevu talebi oluştursa da telefon ile randevu oluşturmak isteyenler araştırma yapıyor.

ALO 182'yi tuşlayan kullanıcılar kimlik bilgileri, aşı olunacak hastane, hangi aşının vurulacağı gibi bilgileri yetkililer ile paylaşarak randevu talebi oluşturabiliyor.

ALO 182'de yaşanan yoğunluk sebebiyle randevu oluşturamayanlar, e-Nabız ve MHRS sisteminden kolayca aşı randevu talebi oluşturabilir.