Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Ekim Cumartesi

Çılgın Sayısal Loto haftanın 3 günü çekiliyor. Loto tutkunları çekiliş sonucunu heyecanla bekliyor. Peki 8 Ekim 2022 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 

GÜNCEL 08.10.2022, 16:26 08.10.2022, 17:14
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Ekim Cumartesi

Çılgın Sayısal Loto haftanın 3 günü çekiliyor. Loto tutkunları çekiliş sonucunu heyecanla bekliyor. Peki 8 Ekim 2022 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 8 EKİM 2022 CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

8 Ekim 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto için kazandıran numaralar henüz açıklanmadı.

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parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Başakşehir 7 17
5. Galatasaray 8 17
6. Trabzonspor 8 16
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Kasımpaşa 8 12
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Antalyaspor 8 7
16. Karagümrük 7 6
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Bodrumspor 8 14
4. Samsunspor 8 13
5. Pendikspor 7 12
6. Boluspor 7 12
7. Bandırmaspor 7 12
8. Sakaryaspor 8 12
9. Manisa FK 7 11
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Adanaspor 8 8
13. Göztepe 7 8
14. Gençlerbirliği 7 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. M.City 9 23
2. Arsenal 8 21
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. Newcastle 9 14
6. Brighton 8 14
7. M. United 7 12
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 8 11
10. Liverpool 7 10
11. Everton 8 10
12. Brentford 9 10
13. Leeds United 7 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 9 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 9 6
19. Leicester City 9 4
20. Nottingham Forest 8 4