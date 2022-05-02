CHP Van İl Teşkilatı 1 Mayıs'ta Alanlara Çıktı

CHP Van İl Teşkilatı, Van Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Mitingine katıldı. Mitingde konuşan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Her yıl yüzlerce insanımız ölümü iş kazasına maruz kalıyor. Bu konuda can güvenliği önlemleri çok yetersiz" dedi.

GÜNCEL 02.05.2022, 03:17 02.05.2022, 03:21
CHP Van İl Teşkilatı 1 Mayıs'ta Alanlara Çıktı

Van Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde, Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), DİSK’e bağlı Genel-İş Van Şubesi, EMEP, CHP, HDP, TKP, DBP, İHD, TMMOB,  Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu (MKGP), STAR Kadın Derneği, ÇEVDER, gibi siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerin katılımıyla 1 Mayıs mitingi kutlandı. Flama, döviz, afiş ve sembolleriyle, sloganlar eşliğinde Musa Anter Barış parkına yapılan, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı miting renkli görüntülere sahne oldu.  

“ASGARİ ÜCRETLİLERİN MAAŞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALIYOR”

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, emekçilerin verdiği emeğin karşılığını almadığını belirterek, “Maalesef ülkemizde emeğin karşılığı tam ödenmiyor. Maaşlar ve ikramiyeler çok düşük. Tüm çalışanlar mevcut işinin dışında 2'nci bir iş arayışında. Çünkü verdiği emeğin karşılığını alamıyor. Bugün neredeyse tüm çalışanların maaşı yoksulluk sınırının altında. Asgari ücretlilerin maaşı ise açlık sınırının altında kalıyor. Bunun yanında ülkemizde on binlerce çalışan sebepsiz yere işinden oldu. Yargının beraat kararına rağmen binlerce kişi hala iş başı yapmayı bekliyor. Hukuk yerine keyfilik almış başını gidiyor. İş kazaları hala can yakmaya devam ediyor. Bu alanda Avrupa'da birinciyiz. Her gün ortalama 4 insanımızı iş kazalarında kaybediyoruz. Her yıl yüzlerce insanımız ölümü iş kazasına maruz kalıyor. Bu konuda can güvenliği önlemleri çok yetersiz. En son İstanbul'da boya fabrikasında çıkan işyeri yangınında 3 işçi kardeşimizi kaybettik.” Dedi.

“ÇALIŞANIN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI”

İşçi ve memurların banka faizlerinden ve icra dairelerinden kurtulması gerektiğini vurgulayan Başkan Bedirhanoğlu, “Mevcut yaşanan birçok sebepten dolayı 1 Mayıs'ı buruk bir atmosferde kutluyoruz. Artık bu düzen değişmeli. Çalışanın can güvenliği sağlanmalı, hukuki hakları korunmalı. İşçi ve memur, banka faizlerinden ve icra dairelerinden kurtarılmalı. Çalışanlardan vergi alınmamalı. İster devlette, ister özel sektörde çalışsın, ister mavi yakalı, ister beyaz yakalı olsun, Her çalışan rahat ev ve otomobil sahibi olabilmeli. Yıllık izinlerinde çoluk, çocuk rahat tatil yapabilmeli. Ücretsiz kreş ve anaokulu hizmetlerinden faydalanabilmeli. Emekçi el üstünde tutulmalı. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyor, Bugün için 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramınızı yarın için de Ramazan Bayramınızı kutluyorum.” Diye Konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik sanatçı Pınar Aydınlar ve Kadir Çat’ın müzik dinletisiyle son buldu. Gazetevan

#Seracettin Bedirhanoğlu
Yorumlar (0)
10
kapalı
Namaz Vakti 02 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 37 84
2. 1461 Trabzon FK 37 73
3. Bodrumspor 37 72
4. Sivas Belediyespor 37 66
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 37 63
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 37 63
7. Afjet Afyonspor 37 62
8. Çorum FK 37 62
9. Ankaraspor 37 54
10. Somaspor 37 52
11. İnegölspor 37 50
12. Etimesgut Belediyespor 37 47
13. Serik Belediyespor 37 42
14. Diyarbekirspor 37 41
15. Sarıyer 37 40
16. Adıyaman FK 37 38
17. Ergene Velimeşespor 37 35
18. Turgutluspor 37 34
19. Niğde Anadolu FK 37 29
20. Kahramanmaraşspor 37 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 35 55
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 34 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21