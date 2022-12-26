CHP'nin Yeni Van İl Başkanı Belli Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) milletvekili aday adaylığı için istifalar devam ediyor. CHP Genel Merkezi’nin aldığı karar doğrultusunda 19 Haziran 2021 tarihinde il başkanı olarak atanan ardından 30 Kasım 2021 tarihinde olağanüstü kongre ile oy çokluğuyla il başkanı seçilen Avukat Seracettin Bedirhanoğlu, parti tüzüğü gereği 2023 yılı seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Bedirhanoğlu’nun istifası ardından boşalan başkanlık koltuğuna vekaleten Yönetim Kurulu üyeliği de yapan Avukat Zeynep Can’ın bakacağı öğrenildi. Serhatnews