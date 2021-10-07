CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız Ataerkil Zihniyete Karşı Durdu! Ece Ronay'a Destek Verdi, Tacizci Mehmet Ali Erbil Üzerinden Tweet Attı
Bu günlerde gündemi meşgul eden konulardan biri de Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay'ı taciz etme meselesi. Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa eden Ronay'a saldırılar gecikmedi. Akabinde Kadın Hakları Savunucuları ve halk genç kadına karşı yapılan karalama kampanyalarına büyük tepki gösterirken Chp Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'da bu konuya dair sessiz kalmadı.
Chp Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız öyle bir Tweet attı ki, bu tavrıyla kadınlardan tam not aldı. Tacizci, tecavüzcü, ataeril zihniyetle mücadele eden binlerce insanla tek yürek oldu. Söylemesem Olmaz programında sunucu olan 3 ünlü kadın, Mehmet Ali Erbil'i programa alarak Mehmet Ali Erbil'i savunup Ece Ronay'ı suçlu gösterecek türden yorumlar yapmaları ve genç kadının yıllar önceki tiktok videolarını ifşa ederek konuyu amacından saptırmalarının üzerine tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.
Söylemesem Olmaz programında Ece Ronay hakkındaki konuşmaları burdan izleyebilirsiniz
CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Attığı Tweet;
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