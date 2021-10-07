CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız Ataerkil Zihniyete Karşı Durdu! Ece Ronay'a Destek Verdi, Tacizci Mehmet Ali Erbil Üzerinden Tweet Attı

Chp Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız öyle bir Tweet attı ki, bu tavrıyla kadınlardan tam not aldı. Tacizci, tecavüzcü, ataeril zihniyetle mücadele eden binlerce insanla tek yürek oldu. Söylemesem Olmaz programında sunucu olan 3 ünlü kadın, Mehmet Ali Erbil'i programa alarak Mehmet Ali Erbil'i savunup Ece Ronay'ı suçlu gösterecek türden yorumlar yapmaları ve genç kadının yıllar önceki tiktok videolarını ifşa ederek konuyu amacından saptırmalarının üzerine tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

Söylemesem Olmaz programında Ece Ronay hakkındaki konuşmaları burdan izleyebilirsiniz

CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın Attığı Tweet;