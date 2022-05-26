CHP'li Belediye Başkanları Van'da Esnaf Ziyareti Yapacak

WanHaber - ÖZEL

İstanbul mitingi ile moral bulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 248 belediye başkanı ile 27-28 ve 29 Mayıs tarihlerinde Van'da bir araya gelecek. CHP'nin il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılacağı toplantıda ana gündem maddesi seçimler olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, belediye başkanlarının gruplar halinde Van'ın tüm ilçelerini gezip esnaf ziyareti yapacağını söyledi. CHP'li belediye başkanları ilçelerde ziyaret yaparken büyükşehir belediye başkanları ise Van merkezde bir takım ziyaretlerde bulunacak. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tunç Soyer gibi isimlerin de aralarında bulunduğu büyükşehir belediye başkanları kent merkezinde esnafı ziyaret edip vatandaşla buluşacak.

Hangi başkan nerede gezecek?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Van Devlet Tiyatrosu'ndan Kız Meslek Lisesi'ne kadar esnaf ziyareti yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Cumhuriyet Caddesi, Maraş ve Fevzi Çakmak Caddeleri, PTT Caddesi, Peynirciler Çarşısı, Yüzbaşıoğlu Caddesi, Hastane ve Ordu Caddesi, Suvaroğlu ve Gölbaşı Caddesi, Zübeyde Hanım ve Sıhke Caddesi, Rus Pazarı ve Ali Paşa Caddesi ile birlikte Bostaniçi'ni de ziyaret edecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Sıhke Caddesinden Maraş Caddesine kadar esnaf ziyareti yapacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Beşyol Meydanı'ndan Başkale Garajına kadar esnaf ziyareti yapacak

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Sıhke Caddesi'nden Maraş Caddesine kadar esnaf ziyareti yapacak