Celal Şengör o ili işaret ederek korkutan açıklamayı yaptı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki büyük deprem sonrası 11 ilde hayat durma noktasına geldi ve 40 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Birçok insan depremden günler sonra enkazdan çıkarıldı. 11 ilimizde hasarlar oluşurken, gözler büyük İstanbul depremine çevrildi. Prof. Dr. Celal Şengör bir korkutan açıklama yaptı. Bir ilimizi işaret ederek, "Yanlış yere inşa edilmiş, çok sakat bir yerde" dedi.

"ÇÖKÜNTÜ OVASININ İÇİNDE"

"Türkiye’de haritaya baktığınız zaman, ‘Bu ilde şehirleşme olmamalı, buraya böyle binalar yapılmamalı’ dediğiniz en dikkat çekici şehirler hangileri?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Celal Şengör şu cevabı verdi:

"Mesela Erzincan. Hatta 1939 depremi olunca İhsan Hoca, ‘Bizler o zaman İsmet İnönü’ye söyledik. Şehri taşıyalım dedik.’ demişti. İnönü de demiş ki, ‘Devletimizin şu anki iktisadi gücü bütün şehri taşımaya yetmez.’ Çünkü Erzincan bir çöküntü ovasının içinde oturuyor. Dolayısıyla sakat bir yerde"

Süperhaber