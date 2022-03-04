Çatak'ta deprem tatbikatı yapıldı
Van'ın Çatak ilçesinde deprem haftası dolayısıyla deprem tatbikatı yapıldı.
Van’ın Çatak ilçesinde 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı.
Muhammed Sait Aydın Anadolu Lisesi öğrencileri, ilk siren sesiyle sınıflardaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. İkinci siren sesinin duyulmasıyla da okulu tahliye eden öğrenciler, bahçedeki güvenli alana geçti.
Senaryo gereği okulda mahsur kalan kişi ise ilk yardım ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tatbikatın sonunda açıklamalarda bulunan Kaymakam Akbulut, “Bölgemiz deprem bölgesi olması dolayısı ile deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenleri çok iyi idrak etmiş olmamız gerekmektedir. Doğal afetler hayatımızın vazgeçilmez gerçekleri.
Bu sebeple biz önlemlerimizi almalı ve üzerimize düşen görevleri yapmalıyız. Deprem konusunda hepimizin bilinçli davranması gerekiyor” dedi.
Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ise Van’ın deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak, “Depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu kapsamda ilçemizdeki bütün öğrencilerimizin katılımı ile bu tatbikatı gerçekleştirdik.
Öğrencilerimizi, ailelerini, vatandaşlarımızı deprem konusunda eğitmek bizlerin görevidir. Bu konuda hassas davranmalıyız” ifadelerini kullandı.
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