Canlı yayın açıp depremle dalga geçtiler!
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremin 10 ilde yarattığı felaketle mücadele ederken sosyal medya hesabından canlı yayın açarak dalga geçen 2 şahıs gözaltına alındı. Ahlaksız şahısların söyledikleri büyük tepki çekmişti.
Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkımla mücadele ediyor. Binlerce insanımızın hayatını kaybedip yaralandığı deprem felaketinde binlerce vatandaş, enkaz altından kurtarılmayı beklerken insan olmayan bazı şahıslar tarifsiz acılarla dalga geçtiler.
İNSANLIK DIŞI SÖZLER
Sosyal medya platformu Instagram'da canlı yayın açan iki genç kızdan biri, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem olarak nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun. Yerle bir olsun buralar" ifadelerini kullandı.
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