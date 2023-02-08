Canlı yayın açıp depremle dalga geçtiler!

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkımla mücadele ediyor. Binlerce insanımızın hayatını kaybedip yaralandığı deprem felaketinde binlerce vatandaş, enkaz altından kurtarılmayı beklerken insan olmayan bazı şahıslar tarifsiz acılarla dalga geçtiler.

İNSANLIK DIŞI SÖZLER

Sosyal medya platformu Instagram'da canlı yayın açan iki genç kızdan biri, "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem olarak nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun. Yerle bir olsun buralar" ifadelerini kullandı.

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