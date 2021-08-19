Camdaki Kız Sete Çıktı! Hayri Göründü! Çekimler Başladı! İşte Hayri!

Kanal D'nin geçtiğimiz sezon en çok konuşulan yapımlardan biri olan Camdaki Kız dizisi sete çıktı!

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Camdaki Kız dizisi yeni sezon için sete çıktı.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Camdaki Kız ikinci sezon çekimleri başladı.

Geçtiğimiz sezon ekranlara damga vuran Gülseren Budayıcıoğlu eser uyarlamalarından biri de Camdaki Kız dizisiydi. Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı ile reyting rekorları kıran Budaycıoğlu eserleri yeni sezona hazırlanıyor.

Camdaki Kız dizisi ilk sezon olduğu gibi yeni sezonu da merakla bekleniyordu. Sezonun başlaması ile Camdaki Kız oyuncuları sete çıktı. Dizinin Nalan'ı Burcu Biricik setten ilk paylaşımını yaptı.

Camdaki Kız dizisi yayınlandığı ilk günden beri adından söz ettirmeyi başarmıştı. Dizide tatil arası bitti, oyuncular sete çıktı.

İlk bölümü sonrası yankı uyandıran ve eleştirilen Camdaki Kız dizisi ikinci sezonu ile yeniden reyting rekorları kırması bekleniyor. Hande Ataizi, Nur Sürer, Tamer Levent, Selma Ergeç, Devrim Yakut, Şerif Erol gibi oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisi yeni sezona bomba gibi geliyor.



Camdaki Kız dizisi geçtiğimiz sezon Hayri karateri sürprizi ile sezon finali yapmıştı. Tüm bir yaz dizinin hayranları Hayri'yi kim oynayacak merak etti. Camdaki Kız dizisi ikinci sezonunda Hayri karkateri damga vurmaya geliyor.

Hayri karkateri için Cihangir Ceyhan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman'ın isimleri geçmişti. Henüz hiçbir isimle imza atılmadığı öğrenildi. Sette şimdilik Hayri'siz sahneler çekilirken, Hayri karakterinin çok kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

Kaynak:İlan365