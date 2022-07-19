Çalıştay sonuçları hayata geçiriliyor

Valilik ve Edremit uygulama otelinde yapılan 2 ayrı toplantıya Vali Dr. Ozan Balcı ile birlikte Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kurum amirleri katıldı. Vali Ozan Balcı, Van’ın sorunlarını ve ili geleceğe hazırlayacak çalışmaları ‘Van’ın Geleceği Çalıştayı’ ile belirlendiğini söyledi.

“YOL HARİTASINI ÇİZDİK”

Amaçlarının katılımcı anlayışla Van’ı geleceğe hazırlamak olduğunu vurgulayan Vali Ozan Balcı, “Çalıştayla, katılımcı anlayışla Van'ın problemlerini çözüyoruz. Çok güzel fikirler edindik. Bugünkü toplantıda bu elde edilen fikirler ete kemiğe büründü. Başta eğitim olmak üzere, spor, kültür, sanat, turizm, diyanet, sağlık, özellikle de insana dokunan işleri konuştuk.

Van'ın geleceğini inşa edecek olan çocuklara, gençlere, kadınlara, engellilere ilişkin işler konuşuldu. Ana sınıfları, kreşlerin yapımından özel eğitim okullarına, sosyal hizmet kampüsünden, okul kütüphanelerinin yapımına, spor tesislerinin yapımından, Kuran kurslarına, bilgisayar eğitiminden, matematik okullarının kurulmasına, mutfak akademisi, şehrin geleceğine ilişkin her türlü konuyu görüştük. Aile destek merkezlerinin kurulmasından Bilim Sanat Merkezlerine, şiirin, edebiyatın, bilimin, kültürün, sanatın desteklenmesi gibi konularının yol haritasını çizdik. İnşallah bu işleri yapmaya çok hızlı bir şekilde başlıyoruz” dedi.

bölgegazetesi