Çaldıran'dan Antalya'ya Destek

Van’ın Çaldıran Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangını söndürme çalışmalarına destek için bir arazöz ve 3 personel gönderdi.

GÜNCEL 03.08.2021, 19:44
Çaldıran'dan Antalya'ya Destek

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari’nin talimatıyla bir arazöz aracı ve 3 personel, yangın söndürme çalışmalarına destek için dualarla Antalya Yangın Söndürme Koordinasyon Merkezine uğurlandı. Ülkeyi saran orman yangınlarından büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Başkan Ensari, “Ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınları yaşanmaktadır. İlçe olarak bunun üzüntüsünü yaşamaktayız. Çaldıran Belediyesi olarak bir arazöz aracı ve 3 teknik personelimiz Antalya Yangın Söndürme Koordinasyon Merkezine katılmak üzere yola çıktı. Hayırlısı ile yarın Antalya’ya vararak yangın söndürme çalışmalarına katılmasını planlıyoruz. Ülkemiz güçlü bir devlettir. Her türlü sorun ve sıkıntının altından kalktığı gibi bu tür sorunların da üstesinde gelecektir. Allah devletimizi ve milletimizi korusun. Temennimiz, içimizi yakan orman yangınlarının bir an önce söndürülmesidir” dedi.

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