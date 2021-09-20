Çaldıran'a Beton Yol
Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran’daki 7 mahalle ve 1 mezra yoluna uygulanacak olan silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) yol çalışmalarını sürdürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, bitümlü sıcak karışımlı (BSK) asfalt yola göre daha ekonomik ve daha kaliteli olan beton yol çalışmalarını sürdürüyor. İlk uygulamasını Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde yapan Van Büyükşehir Belediyesi, aldığı olumlu sonuçların ardından ikinci beton yol çalışmasını Çaldıran’da başlattı. Kent merkezine yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta bulunan ve zaman zaman eksi 40 dereyi bulan dondurucu soğuklarıyla Türkiye’nin en soğuk ilçesi olarak bilinen Çaldıran’da 8 noktada beton yol çalışması yapılıyor. Şu ana kadar 14 kilometrelik yolun 5 kilometrelik kısmı tamamlanırken, 9 kilometrelik kısımda ise çalışmalar devam ediyor.
Yaklaşık 7.5 milyon TL maliyetle yapılan yolların ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
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