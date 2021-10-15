Büyükşehir Belediyesi'nden Mevlid Kandili programı
Van Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili etkinlikleri kapsamında kadınlara özel bir program düzenledi.
WanHaber.com - Haber Merkezi
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve çok sayıda kadın katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kur’an kursu hocaları tarafından okunan Mevlidi Şerif ile devam etti. Kadınların ilgi gösterdiği program, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kutlanan Mevlid Kandili ile ilgili verilen bilgilerin ardından sona erdi.
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