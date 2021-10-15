Büyükşehir Belediyesi'nden Mevlid Kandili programı

Van Büyükşehir Belediyesi, Mevlid Kandili etkinlikleri kapsamında kadınlara özel bir program düzenledi.

GÜNCEL 15.10.2021, 17:02 15.10.2021, 17:12
Büyükşehir Belediyesi'nden Mevlid Kandili programı

WanHaber.com - Haber Merkezi

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve çok sayıda kadın katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kur’an kursu hocaları tarafından okunan Mevlidi Şerif ile devam etti. Kadınların ilgi gösterdiği program, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kutlanan Mevlid Kandili ile ilgili verilen bilgilerin ardından sona erdi.

Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivas Belediyespor 7 17
2. Hekimoğlu Trabzon 7 17
3. Silahtaroğlu Vanspor FK 7 17
4. Bodrumspor 7 15
5. Ankaraspor 7 14
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 7 14
7. Sakaryaspor 7 13
8. Çorum FK 7 12
9. İnegölspor 7 11
10. Somaspor 7 11
11. Afjet Afyonspor 7 10
12. Sarıyer 7 10
13. Etimesgut Belediyespor 7 10
14. Serik Belediyespor 7 9
15. Diyarbekirspor 7 4
16. Niğde Anadolu FK 7 4
17. Adıyaman FK 7 3
18. Turgutluspor 7 2
19. Ergene Velimeşespor 7 1
20. Kahramanmaraşspor 7 0
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1