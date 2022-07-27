Büyük düşüş! TÜİK Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı açıkladı!

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,7'sini motosiklet, %39,6'sını otomobil, %8,5'ini kamyonet, %6,6'sını traktör, %2,7'sini kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %3 AZALDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, otobüste %43,9, kamyonda %34,7, özel amaçlı taşıtta %17,5, traktörde %10,7, minibüste %6,4, motosiklette %1,2 artarken kamyonette %19,5 ve otomobilde %7,2 azaldı.

VAN'DA HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 421

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 76 bin 421 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 692'si otomobil, 6 bin 692'si minibüs, 711'i otobüs, 21 bin 735'i kamyonet, 5 bin 758'i kamyon, 3 bin 871'i motosiklet, 823'ü özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 282'si ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 446

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 34 bin 446 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 366'sı otomobil, bin 378'i minibüs, 201'i otobüs, 7 bin 296'sı kamyonet, bin 699'u kamyon, bin 87'si motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 102'si ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 815

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 bin 815 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 84'ü otomobil, bin 482'si minibüs, 168'i otobüs, 5 bin 921'i kamyonet, bin 786'sı kamyon, 725'i motosiklet, 336'sı özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 313'ü ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 864

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 8 bin 864 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 193'ü otomobil, bin 155'i minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 54'ü kamyonet, bin 208'i kamyon, 507'si motosiklet, 559'u özel amaçlı taşıtlar ve bin 117'i ise traktörden oluşuyor.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %4,8 ARTTI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %44,6, traktörde %17,8, otobüste %17,8, kamyonda %12,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda %31,6, minibüste %22,0, otomobilde %16,6 ve kamyonette %16,3 azaldı. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,2'sini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Van Bölge Gazetesi