Büyük düşüş! TÜİK Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı açıkladı!
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre Türkiye'de Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 76 bin 421 oldu. Bölge iller Muş'ta 34 bin 446, Bitlis'te 22 bin 815, Hakkâri'de ise 8 bin 864 oldu.
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %41,7'sini motosiklet, %39,6'sını otomobil, %8,5'ini kamyonet, %6,6'sını traktör, %2,7'sini kamyon, %0,4'ünü otobüs, %0,4'ünü minibüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %3 AZALDI
Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, otobüste %43,9, kamyonda %34,7, özel amaçlı taşıtta %17,5, traktörde %10,7, minibüste %6,4, motosiklette %1,2 artarken kamyonette %19,5 ve otomobilde %7,2 azaldı.
VAN'DA HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 76 BİN 421
TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 76 bin 421 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 27 bin 692'si otomobil, 6 bin 692'si minibüs, 711'i otobüs, 21 bin 735'i kamyonet, 5 bin 758'i kamyon, 3 bin 871'i motosiklet, 823'ü özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 282'si ise traktörden oluşuyor.
MUŞ'TA HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 34 BİN 446
Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 34 bin 446 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 366'sı otomobil, bin 378'i minibüs, 201'i otobüs, 7 bin 296'sı kamyonet, bin 699'u kamyon, bin 87'si motosiklet, 317'si özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 102'si ise traktörden oluşturuyor.
BİTLİS'TE HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 22 BİN 815
Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 22 bin 815 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 84'ü otomobil, bin 482'si minibüs, 168'i otobüs, 5 bin 921'i kamyonet, bin 786'sı kamyon, 725'i motosiklet, 336'sı özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 313'ü ise traktörden oluşuyor.
HAKKÂRİ'DE HAZİRAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 864
Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 8 bin 864 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 193'ü otomobil, bin 155'i minibüs, 71'i otobüs, 2 bin 54'ü kamyonet, bin 208'i kamyon, 507'si motosiklet, 559'u özel amaçlı taşıtlar ve bin 117'i ise traktörden oluşuyor.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %4,8 ARTTI
Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette %44,6, traktörde %17,8, otobüste %17,8, kamyonda %12,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda %31,6, minibüste %22,0, otomobilde %16,6 ve kamyonette %16,3 azaldı. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,2'sini kamyonet, %15,2'sini motosiklet, %8,0'ını traktör, %3,5'ini kamyon, %1,9'unu minibüs, %0,8'ini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Van Bölge Gazetesi
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