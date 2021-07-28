BÜTÜN AŞİRETLERİ BİR ARAYA GETİREN DÜĞÜN!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önde gelen aşiretlerinden Şerefhan Aşireti’nin ileri gelenlerinden 20. Ve 21. Dönem Van Milletvekili Merhum Mustafa Bayram’ın torunu, Hamit Bayram’ın yeğeni ve Şeref Bayram’ın oğlunun düğününe bölgenin ileri gelen aşiret büyüklerinin yanı sıra Siyasi Parti İl Başkanları, STK Temsilcileri, İş Adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Yüksekova eşraflarından Yüksel Kaya’nın kızı ile Bayram Ailesinin önde gelen isimlerinden Şeref Bayram’ın oğlunun düğününde bir araya gelen davetliler, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halaylar oluşturdu. Geç saatlere kadar süren düğünde Toy büyüğü Veysel Ürüm, Bayram Ailesi adına gelen konuk ve davetlilere teşekkürlerini iletti.

Yüklü miktarda para ve altının takı olarak takıldığı düğün, Son zamanlarda yapılan en büyük aşiret düğünü olma özelliği taşırken, düğünde birlik ve beraberlik mesajları verildi.