BÜTÜN AŞİRETLERİ BİR ARAYA GETİREN DÜĞÜN!

Bölge’nin önde gelen aşiretlerinden Şerefhan Aşireti ileri gelenlerinden Bayram Ailesinin mutlu gününde bütün aşiretler bir araya geldi.

GÜNCEL 28.07.2021, 14:46
BÜTÜN AŞİRETLERİ BİR ARAYA GETİREN DÜĞÜN!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önde gelen aşiretlerinden Şerefhan Aşireti’nin ileri gelenlerinden 20. Ve 21. Dönem Van Milletvekili Merhum Mustafa Bayram’ın torunu, Hamit Bayram’ın yeğeni ve Şeref Bayram’ın oğlunun düğününe bölgenin ileri gelen aşiret büyüklerinin yanı sıra Siyasi Parti İl Başkanları, STK Temsilcileri, İş Adamları ile çok sayıda davetli katıldı.

Yüksekova eşraflarından Yüksel Kaya’nın kızı ile Bayram Ailesinin önde gelen isimlerinden Şeref Bayram’ın oğlunun düğününde bir araya gelen davetliler, yerel sanatçılar tarafından seslendirilen Kürtçe şarkılar eşliğinde uzun halaylar oluşturdu. Geç saatlere kadar süren düğünde Toy büyüğü Veysel Ürüm, Bayram Ailesi adına gelen konuk ve davetlilere teşekkürlerini iletti.

Yüklü miktarda para ve altının takı olarak takıldığı düğün, Son zamanlarda yapılan en büyük aşiret düğünü olma özelliği taşırken, düğünde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yorumlar (7)
van 2 gün önce
içi boş, gereksiz bir haber daha
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Cncc 2 gün önce
Bi bitmediniz
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wanlı 2 gün önce
ŞU AŞİRET SEVİCİLİĞİNDEN VAZGEÇİN ARTIK
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hüseyin 2 gün önce
Allah hayırlı eylesin Şeref bey saygı değer bir aşiret liderimiz dir
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hakkı 22 saat önce
elin oğlu uzaya gidiyor. bunlar hala ortaçağı yaşıyor.
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Faruk 24 saat önce
Bu ağalık zihniyet yıllarca fakirin kanını emdi hala emiyorlar.Bu halk ne zamana kadar bu ağalar boyun egecekeler çok merak ediyorum.Fakir gider inegini satar ağa düğününe atar.aga fakirin düğünü gitmez .gitsede ağa para atmaz
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DOĞU 22 saat önce
BİZDE ÜLKÜCÜ AŞİRETİNDEYİZ BABA
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