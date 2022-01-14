Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay, Hakkari'ye sürüldü
Yağmur altında tekerlekli sandalyeyle Atatürk'ü ziyaret eden Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay, görevinden alınmasının ardından Hakkari'ye tayin edildi.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyarete gitti.
Siyahlar içinde gittiği Anıtkabir'de yağmur altında tekerlekli sandalyeyle ziyaretini gerçekleştiren Bülent Ersoy, kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle gündem oldu.
Kendisine şemsiye tutan asker nedeniyle tepki gösteren bir kesim üzerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
ANITKABİR KOMUTANI VE TAKIM KOMUTANI GÖREVDEN ALINDI
Üniformalı subayla ilgili başlatılan incelemenin ardından Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir'deki görevinden alındı.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve takım komutanı görevinden alınmıştır." denildi.
HAKKARİ'YE SÜRÜLDÜ
Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınarak Hakkari Yüksekova’ya görevlendirildi.
EMEKLİYE AYRILACAK
Albay Sert’in çevresine üzgün olduğunu söylediği, tayin yapıldıktan sonra da emekliye ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Ensonhaber
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