Bülent Arınç: YSK'nın seçimi erteleme yetkisi var

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısını yaşıyor.

38 bini geçen ölü sayısı ile tarihi bir felaketin yaşandığı ülkemizde büyük bir seferberlik var.

Yaralar sarılırken bir yandan da 3 aydan az bir süre kalan seçimler Türkiye'nin beklenen gündemi.

Konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bir açıklama yaparak deprem nedeniyle seçimlerin yapılamayacağını ve ertelenmesi gerektiğini belirtmişti.

Arınç'ın açıklamaları Türkiye'nin gündeminde

Bülent Arınç'ın seçim ertelemesi açıklamaları Türkiye'nin gündemine oturdu.

Muhalefet cephesi savaş hali dışında seçimlerin ertelenmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtirken iktidar cephesi ise Bülent Arınç'ın açıklamalarının AK Parti'nin görüşlerini yansıtmadığını açıkladı.

Gündeme oturan bu açıklamaların ardından TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ankara Masası Gündem Özel yayınında Gürkan Zengin'in konuğu oldu.

"Kimse ile bir kelime konuşmuşsam namerdim"

Seçimlerin ertelenmesine ilişkin konuşan Bülent Arınç, açıklamalarından önce hiçbir siyasiyle görüşme yapmadığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Ben kendim durumdan vazife çıkartırım. Kimseye de bakmam. Ben başka siyasetçilere benzemem. Bu tweeti atmadan önce hiçbir siyasetçiyle başta Cumhurbaşkanı, Ak Parti veya bir başka partiyle bir kelime konuşmuşsam namerdim. Ben kimsenin çantasının içinde değilim. Bu benim kendi görüşümdür

"YSK'nin bal gibi yetkisi var"

Gazeteci Gürkan Zengin Arınç "YSK’nın seçimleri erteleme yetkisi var mı?" sorusuna yanıt veren Bülent Arınç şöyle konuştu:

YSK’nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor. Madde ‘seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet itirazları inceleme, kesin karara bağlama TBMM’ye bağlama…” başından sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu, uzun bir madde. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili.

"Üç farklı seçenek öngörüyorum"

Bülent Arınç, seçim için 3 seçeneği ön gördüğü belirterek "Birincisi seçimlerin ertelenmesi, ikincisi seçimlerin kasımda yapılması, üçüncüsü de tüm siyasi partilerin anlaşabileceği bir tarihte yapılması." ifadelerini kullandı.

"Kaos çıkar"

Eğer anlaşma olmazsa partilerin pişman olabileceğini aktaran Arınç şu şekilde konuştu:

Kaos çıkar, birisi yapmayacaksın diyebilir, öbürü yapacaksın diyebilir. Esas seçimi yapmakla görevli olan kurum bu bana yetişmez diyebilir, çık işin içinden. Mecelle’nin kaidesi. Sulh hükümlerin en güzelidir. Burada sulh nedir uzlaşmak.

Ensonhaber