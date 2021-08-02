Bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı ertelendi!

Bugün saat 15.30'da yapılması planlanan Kabine Toplantısı ertelendi. Toplantının, birçok farklı noktada peş peşe meydana gelen yangınlar için sahaya inen bakanların, bölgelerinden ayrılmaması için ertelendiği belirtildi. Toplantının yapılacağı tarih ise henüz belli değil.

ARTAN KORONAVİRÜS VAKALARI ELE ALINACAKTI

Kabine Toplantısı'nda artan koronavirüs vakaları, dünyadaki yeni gelişmeler, aşılamadaki son durum ve aşısızlara kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı ile ilgili detaylar ele alınacaktı.

AŞI OLMAK İSTEMEYENLERLE İLGİLİ 3 KISITLAMA GÜNDEMDEYDİ

Aşı olmak istemeyen vatandaşlarla ilgili, kapalı sosyal alanları sadece aşılı ya da PCR testi yaptıran vatandaşların kullanması, doktor, öğretmen gibi meslek gruplarına aşı zorunluluğu getirilmesi, okullarda yüz yüze eğitime aşılı öğrencilerin katılması, diğerlerine ise online eğitim verilmesi gibi kısıtlamaların masaya yatırılması bekleniyordu.

3. DOZ AŞI SEFERBERLİĞİ DE GÖRÜŞÜLECEK KONULAR ARASINDAYDI

Son dönemde hastaneye başvurularda 60 yaş üstü çift aşısı olan vatandaşların sayısında artış gözlenmeye başladı. Bunun için 60 yaş üstünün üçüncü doz aşılarını bir an önce yaptırmasının sağlanması için de önlemler alınması da gündemdeki maddeler arasında.

Kaynak: Superhabertv