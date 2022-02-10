Bugün hangi illerde okullar tatil? 10 Şubat Perşembe

Ülke geneli etkili olan yoğun yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı illerde eğitime ara verildi

GÜNCEL 10.02.2022, 12:08 10.02.2022, 12:09
Bugün hangi illerde okullar tatil? 10 Şubat Perşembe

Ülke geneli etkili olan yoğun yağışlar ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı illerde eğitime ara verildi

Bazı illerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Hangi illerde okulların tatil edildiği merakla araştırılıyor. Çoğu illere bağlı ilçelerde okullar tatil edildi.

SON DAKİKA! Bugün hangi illerde okullar tatil?

DENİZLİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ 

Denizli’de kar yağışının yeniden etkisini artırdığı Çameli ilçesinde okullar 1 gün tatil edilirken, engelli ve hamile personellere de izin verildi.

Denizli’de 15 gün sonra akşam saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı, kentin tamamında etkili oldu. Özellikle yüksek rakımlı ilçelerde daha fazla etkili olan kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Denizli’nin en soğuk ilçelerinden birisi olan Çameli de, kar yağışından an fazla etkilenen merkezden birisi oldu. Sürücülere zor anlar yaşatan yoğun kar yağışı, eğitime de engel getirdi.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada; “İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.

10 ŞUBAT KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.

Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

10 ŞUBAT KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya’nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi.

10 ŞUBAT NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarın eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır." 

10 ŞUBAT ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı'nın Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Çerkeş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 10-11 Şubat 2022 Perşembe ve Cuma günleri tatil edildiği belirtildi.

Orta ve Yapraklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiğinden eğitime bir gün ara verildiği, Yapraklı ilçesinde eğitim faaliyetlerinin online olarak yapılacağı kaydedildi.

Ayrıca ilçelerde engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olan (ebeveynlerden birinin) kamu personelinin de izinli sayılacağı ifade edildi.

10 ŞUBAT AFYONKARAHİSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi.

Habertürk

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