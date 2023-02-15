"Bu işin şakası yok" diyen Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı

2020 yılında Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, bu kez İstanbul depremi için uyarılarda bulundu. "Bu işin şakası yok" diyen Görür, "En az 500 bin insan ölümle burun buruna” ifadelerini kullandı.

GÜNCEL 15.02.2023, 10:54
"Bu işin şakası yok" diyen Naci Görür'den İstanbul depremi uyarısı

tv100 ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum Deprem Özel Yayını’na konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, beklenen İstanbul depremine ilişkin kayıp tahminin paylaştı. 

Beklenen olası İstanbul depremine için kayıp tahmini için ‘bakkal hesabı yapıyorum’ diyen Prof. Dr. Naci Görür, minimum 500 bin insanın ölümle burun buruna geleceğini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kayıp sayısında böyle çeşitli yazılım modelleri yaparlar nedense ama ben itibar etmiyorum onlara. Bilimseldir son derece doğrudur saygı duyarım ama o modellemelere pek gitmeye gerek yok. O modellemeye siz hangi parametreleri nasıl verirseniz model biraz sizin istediğinize göre sekileyebilir onu. Şimdi ben bakkal hesabı yapıyorum, kimse de bu hesabın aksini söyleyemez.”

"BU İŞİN ŞAKASI YOK, EN AZ 500 BİN KİŞİ"
“Bu işin şakası yok” diyen Naci Görür, “Şimdi İBB bir çalışma yaptı. Türkiye’de valiliklerden ve bakanlıklardan daha fazla rakam aldık. Denildi ki, ‘İstanbul’da 1 milyon 100 bin bina var’ Bunun 59 bin tanesi çok ağır hasarlı. Bu demektir ki ölümlü vakaların büyük bir kısmı bu 59 bin bina içerisinden olacak. Ben şimdi minimize ediyorum.

Bu 59 bin binanın 49 bin binasını da alın. Bunda da insanların burnu kanamasın. 10 bin bina verin… 10 bin bina İstanbul’da hiç öyle kalmadı ama her biri beş katlı olsun. 50 bin kat yapar… Her kata iki daire koyun, her daireye 4-5 kişi koyun alın size 500 bin bu minimum. Yani bu işin şakası yok. İstanbul’da beklediğimiz deprem olursa bu yapı stoğuyla, bu gecekondu mantığıyla bu yoğunluğu bu nüfus içerisinde Kahramanmaraş depremlerinin kaybından daha fazla olur. Minumum 500 bin insan ölümle burun buruna” ifadelerini kullandı.

Süperhaber

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