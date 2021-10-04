Bu Hafta Hava Durumu Nasıl Olacak ? Nerelerde Yağış Olacak?
Ekim ayına girmemizle beraber yağışlar ve soğuklarda başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan flaş açıklamaya göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları 3-6 derece düşecek. İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.
Ekim ayına girmemizle beraber yağışlar ve soğuklarda başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan flaş açıklamaya göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları 3-6 derece düşecek. İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden flaş bir açıklama yapıldı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3-6 derece azalacağı belirtilen açıklamada sağanak yağış uyarısında bulunuldu.
"Hava sıcaklıklarının Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor."
METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in doğusunda (Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimleri) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-80 kg/m2) olması beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan riski, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
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