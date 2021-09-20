Bu Hafta BİM’de hangi elektronik aletler var? Bu hafta BİM’de İndirimde Ne var? BİM'de hangi ürünlerde indirim var?
Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM’de birçok elektronik ürünlerinde indirim var. 21 eylül Salı günü hangi indirimli ürünler var? Bu hafta BİM’deki hangi elektronik aletler indirimde? Bu hafta bim’de ne var? Bu Hafta BİM’de hangi elektronik aletler var? Bu hafta BİM’de İndirimde Ne var? BİM'de hangi ürünlerde indirim var?
Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM’de birçok elektronik ürünlerinde indirim var. 21 eylül Salı günü hangi indirimli ürünler var? Bu hafta BİM’deki hangi elektronik aletler indirimde? Bu hafta bim’de ne var? BİM'de bu hafta neler var? BİM Aktüel 21 Eylül 2021 kataloğu ile yarın neler geliyor? BİM'de bu salı indirime girecek olan ürünlerin listesi ve fiyatları haberimizde…
BİM’de indirimli ürünleri takip edenler için İndirime düşen ürünleri sizler için araştırdık. Ve haberimizde indirimli ürünlere yer verdik. Bu hafta bim’de birçok elektronik alet uygun fiyata raflarda yer almaya başladı. Dron, televizyon, çay ve kahve makinaları, çocuklarınız için bir çok oyuncak, meyve sıkacağı, hikaye kitapları, çamaşır makinası ve daha bir çok ürün bu hafta bimde yerlerini aldı.
Sport Blender ve Sürahi
• Tek tuşla çalışma özelliği
• 4’lü paslanmaz çelik öğütme bıçak
229,00₺
Buzdolabı Key 330 BZST
• İki kapılı
• 1 adet sebze saklama bölmesi
2.299,00₺
Profesyonel Oyuncu /Çalışma Masası
• Siyah renk, metal profil ayaklar
• Kırmızı renk destek demirleri
449,00₺
6 Kişilik Çay Seti
39,90₺
Chef's
Tek Fiyat Çelik Ürünleri
42,90₺
Contigo
Termos
• 35 Saat Sıcak, 60 Saat Soğuk Koruma
• 1200 ml
219,00₺
El Cüzdanı Kadın
• Farklı renklerde
14,90₺
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap
279,00₺
Sky Master
Drone SD02
• Akıllı telefonlar ile uçurabilme
• 360 otomatik takla atma özelliği
229,00₺
Sky Master
Drone SD02
• Akıllı telefonlar ile uçurabilme
• 360 otomatik takla atma özelliği
229,00₺
Air Master
Drone SD01
• Akıllı telefonlar ile uçurabilme
• 360 otomatik takla atma özelliği
229,00₺
Space Master
Drone SD03
• Akıllı telefonlar ile uçurabilme
• 360 otomatik takla atma özelliği
229,00₺
Drone SD03
• Akıllı telefonlar ile uçurabilme
• 360 otomatik takla atma özelliği
229,00₺
Fakir
Fincanlı Filtre Kahve Makinesi
• 350 ml kapasiteli seramik bardak
169,00₺
Keyif Abdullah Efendi
Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi
• 220-240 V
• Tek seferde 4 fincan pişirme
269,00₺
Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Televizyon
• 4K UHD
• Wifi
• 9.0 Android
• 2 USB
• 3 HDMI
• Dahili Uydu Alıcısı
*4.999.00 TL
Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Giresunspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta başlıyor?
|İmsak
|04:23
|Güneş
|05:45
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:32
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivas Belediyespor
|3
|9
|2. Bodrumspor
|3
|9
|3. Ankaraspor
|3
|7
|4. Hekimoğlu Trabzon
|3
|7
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|3
|7
|6. Somaspor
|3
|7
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|3
|7
|8. Etimesgut Belediyespor
|3
|6
|9. Çorum FK
|3
|5
|10. Sakaryaspor
|3
|5
|11. Sarıyer
|3
|4
|12. Serik Belediyespor
|3
|3
|13. Afjet Afyonspor
|3
|2
|14. İnegölspor
|3
|2
|15. Diyarbekirspor
|3
|1
|16. Ergene Velimeşespor
|3
|1
|17. Turgutluspor
|3
|0
|18. Adıyaman 1954 Spor
|3
|0
|19. Kahramanmaraşspor
|3
|0
|20. Niğde Anadolu FK
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Trabzonspor
|5
|13
|3. Konyaspor
|5
|11
|4. Hatayspor
|5
|10
|5. Karagümrük
|5
|10
|6. Fenerbahçe
|5
|10
|7. Altay
|5
|9
|8. Alanyaspor
|5
|9
|9. Galatasaray
|5
|8
|10. Kayserispor
|5
|7
|11. Malatyaspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gaziantep FK
|5
|5
|14. Kasımpaşa
|5
|5
|15. Adana Demirspor
|5
|5
|16. Antalyaspor
|5
|4
|17. Sivasspor
|5
|3
|18. Başakşehir
|5
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0