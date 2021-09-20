Bu Hafta BİM’de hangi elektronik aletler var? Bu hafta BİM’de İndirimde Ne var? BİM'de hangi ürünlerde indirim var?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da BİM’de birçok elektronik ürünlerinde indirim var. 21 eylül Salı günü hangi indirimli ürünler var? Bu hafta BİM’deki hangi elektronik aletler indirimde? Bu hafta bim’de ne var? BİM'de bu hafta neler var? BİM Aktüel 21 Eylül 2021 kataloğu ile yarın neler geliyor? BİM'de bu salı indirime girecek olan ürünlerin listesi ve fiyatları haberimizde…

BİM’de indirimli ürünleri takip edenler için İndirime düşen ürünleri sizler için araştırdık. Ve haberimizde indirimli ürünlere yer verdik. Bu hafta bim’de birçok elektronik alet uygun fiyata raflarda yer almaya başladı. Dron, televizyon, çay ve kahve makinaları, çocuklarınız için bir çok oyuncak, meyve sıkacağı, hikaye kitapları, çamaşır makinası ve daha bir çok ürün bu hafta bimde yerlerini aldı.

Sport Blender ve Sürahi

• Tek tuşla çalışma özelliği

• 4’lü paslanmaz çelik öğütme bıçak

229,00₺

Buzdolabı Key 330 BZST

• İki kapılı

• 1 adet sebze saklama bölmesi

2.299,00₺

Profesyonel Oyuncu /Çalışma Masası

• Siyah renk, metal profil ayaklar

• Kırmızı renk destek demirleri

449,00₺

6 Kişilik Çay Seti

39,90₺

Chef's

Tek Fiyat Çelik Ürünleri

42,90₺

Contigo

Termos

• 35 Saat Sıcak, 60 Saat Soğuk Koruma

• 1200 ml

219,00₺

El Cüzdanı Kadın

• Farklı renklerde

14,90₺

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap

279,00₺

Sky Master

Drone SD02

• Akıllı telefonlar ile uçurabilme

• 360 otomatik takla atma özelliği

229,00₺

Sky Master

Drone SD02

• Akıllı telefonlar ile uçurabilme

• 360 otomatik takla atma özelliği

229,00₺

Air Master

Drone SD01

• Akıllı telefonlar ile uçurabilme

• 360 otomatik takla atma özelliği

229,00₺

Space Master

Drone SD03

• Akıllı telefonlar ile uçurabilme

• 360 otomatik takla atma özelliği

229,00₺

Space Master

Drone SD03

• Akıllı telefonlar ile uçurabilme

• 360 otomatik takla atma özelliği

229,00₺

Fakir

Fincanlı Filtre Kahve Makinesi

• 350 ml kapasiteli seramik bardak

169,00₺

Keyif Abdullah Efendi

Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi

• 220-240 V

• Tek seferde 4 fincan pişirme

269,00₺

Dijitsu 65'' Ultra HD Smart Televizyon

• 4K UHD

• Wifi

• 9.0 Android

• 2 USB

• 3 HDMI

• Dahili Uydu Alıcısı

*4.999.00 TL