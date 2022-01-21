BODYMAX NUTRİTİON

Protein34 2016 yılında adım attığı sporcu gıdaları sektöründe her geçen gün portföyünü geliştiren bir yapı ile sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Kurulduğumuz ilk yıllarda ülke ekonomisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı daha fazla ithal markalar satılmaktaydı.

GÜNCEL 21.01.2022, 21:00
BODYMAX NUTRİTİON

Protein34 2016 yılında adım attığı sporcu gıdaları sektöründe her geçen gün portföyünü geliştiren bir yapı ile sizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Kurulduğumuz ilk yıllarda ülke ekonomisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı daha fazla ithal markalar satılmaktaydı. Fakat günümüz koşullarında ithal markaların maliyetinin oldukça yükselmesi neticesinde ithal ham maddelerle yapılan yerli markalar daha çok piyasaya hakim oldu. Bu değişen piyasa koşullarına ayak uydurabilmek için Protein34 sporcu gıdaları kendine ait olan Bodymax markasını siz tüketicilerin beğenisine sunmaktadır.

Bodymax markasının tüm ürünlerinin hammaddeleri yurtiçi tedarikçilerden karşılanmaktadır. Yurtiçi tedarikçiler bu hammaddeleri Avrupa ülkelerinden alıp ülkemizde toptan olarak satışa sunmaktadırlar. Bodymax markasının hammadde açıklamasından sonra markayı oluşturan ürün gamına da kısaca göz atmak gerekirse; Aktif olarak spor yapan, Body, Vücut Geliştirme, Fitness,Crosfit, Basketbol, Boks, Atletizm gibi dayanıklılık gerektiren sporlarla uğraşan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünleri hazırlamaya gayret gösterdik.

Spor yapan kişiler kilo alımı, kas gelişimi veya zayıflama amacı taşıdıkları için satışa sunduğumuz ürünleri de bu özelliklere sahip olması için özen gösterdik. Ürünlerimize geçmeden önce supplement sektöründe bulunan ürünlerde Bodymax olarak bir ilki gerçekleştirdik ve bütün ürünlerimizin formülüne ciddi manada vitamin ve mineral takviyesi ilave ettik. Klasik olarak satışa sunulan protein tozu, karbonhidrat tozu, bcaa, glutamin, creatin, arginin ve l carnitine ürünlerinin içeriğine sindirimi ve enzimleri yükseltmek için vitamin ilaveleri yapılarak Supplement sektörüne yeni bir tarz getirmektedir.

Bodymax Ürün Çeşitleri

Bodymax kilo alımı için için olmazsa olmaz olan karbonhidrat tozu ürününü creatin ve vitaminlerle destekleyerek kilo alımı için gerekli olan vitaminleri hariçten tedarik etmenize gerek olmayacak zengin bir formüle sahiptir. 120 gr olan servisinde 85 gr karbonhidrat içeriği ile kilo alımı hedefinize kolayca ulaşmanızı sağlayacaktır.

Kas gelişimi için gerekli olan protein tozu, bcaa, glutamin, arjinin ve creatin ürünlerinin hepsi aromalı olup kolay kullanım imkanı sunmaktadır. Protein tozu %80 ( 30 gr da 25 gr protein) izole protein içermektedir. Diğer protein tozlarının içeriklerinden farklı olarak oldukça zengin vitamin takviyesi vardır. Bodymax Protein tozu 960 gr 32 servis ve 2000 gr 68 olarak satışa sunulmaktadır. Her iki üründe de 4 farklı aroma seçeneği mevcuttur.

Bcaa, Arginine, Glutamin ve Creatin ürünlerimizde yine diğer ürünlerimiz gibi ciddi bir vitamin içeriğine sahiptir.

Zayıflama ve diyet dönemlerinde kilo vermek için spor yapan tüketicilerimiz içinde her biri 100 ml olan 24 shot karnitin ürünümüz mevcuttur. Ayrıca daha ekonomik ve servis sayısı daha fazla olan 1000 ml lik şişe karnitin ürünlerimizde aromalı olarak sizlere sunulmaktadır. Karnitin ürünlerimizin içeriğinde 3000 mg karnitinin yanında kilo vermeniz ve kendinizi daha güçlü hissetmenize yardımcı olacak zengin amino asit çeşitleri ve vitaminler yer almaktadır.

Protein34 olarak Bodymax markasını kaliteli hammaddeler kullanarak ve fiyat olarak ta mümkün olan en dip seviyelerden sizlere sunmaya özen göstermekteyiz. Burada marka sahibi olmamız ve üretimi kendimiz yapıyor olmamızın avantajını siz tüketicilere sunmaya devam etmek için elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz ve bu özeni de göstermeye devam etmek en büyük hedeflerimizden birisidir.

Protein34 Bodymax ve satışa sunduğu diğer markaların ürünlerini kendi ayrı hijyenik deposunda muhafaza etmektedir. Özellikle günümüzde gözlemlenen Covid19 virüsü nedeniyle depo periyodik olarak dezenfekte edilmekte ve depoda çalışan personel hijyen kurallarına uygun dezenfektan ve maske kullanımına özen göstermektedir.

Sipariş edilen ürünlerin paketlenmesi aşamasında, eşyaların yerleştirileceği kutu ve poşetler depo personeli tarafından özellikle dezenfektan gibi koruyucu malzemeler kullanılarak dezenfekte edildikten sonra kargo firmasına teslim edilir. İstanbul Anadolu Yakası’ndaki spor salonlarına ve müşterilerimize teslimat, sosyal mesafe kurallarına uyularak maske ve eldiven koruyucu malzeme olarak kullanılan ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.

Fiziki Mağazalarımızda da girişte bulunan Dezenfektan kullanımı, sosyal mesafe ve Maske kullanımı ile ilgili uyarılar yapılarak bire bir satışlar gerçekleştirilmektedir.

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