Bitlis'te buz sarkıtları 3 metreyi buldu
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis kent merkezinde buz sarkıtları 3 metreyi buldu.
Bitlis kent merkezinde kar yağışı etkili olurken, çocuklar ise parkları kar altında kalmasına rağmen oyun oynadılar.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile kapalı olan köy yolları için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, bugün itibari ile kapalı olan köy yolu sayısının 41 olduğunu ifade etti.
Öte yandan, Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kentte yağan karın 450 santimetre olduğu belirtildi.
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