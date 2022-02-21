Bisiklet ve kayak etkinliğine yoğun ilgi

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenen 'Palandöken Snow Downhill' etkinlikleri başladı. Profesyonel ve amatör sporcular kendilerine hazırlanan özel pistte atlayış gerçekleştirdi. Hafta sonu yoğunluğu yaşanan

Palandöken’de bisiklet tutkunlarının yanı sıra kayak severler de güneşli havanın tadını çıkarttı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş.’nin organize ettiği 'Palandöken Snow Downhill' etkinlikleri başladı. Bisiklet meraklıları ve dağ bisikleti binen sporcular, Palandöken’de buluştu. Düzenlenen yarışmaya 75 profesyonel ve amatör sporcu katılırken oluşturulan pistlerde yapılan atlayışlar nefes kesti.

Palandöken’de aynı zamanda hafta sonu yoğunluğu da yaşanıyor. Tüm zamanların en yoğun turizm sezonunu yaşayan kayak merkezinde binlerce yerli ve yabancı turist kayağı ve güneşli havanın tadını çıkarttı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ejder A.Ş. Müdürü Selim Bağrıyanık, Palandöken’in sadece kayakla değil kar üzerinde yapılacak olan tüm sporların merkezi haline geldiğini ifade ederek, “Palandöken’de 2.'sini gerçekleştirdiğimiz 'Palandöken Snow Downhill' organizasyonumuzun yarış ayağını tamamladık.

75 katılımcı ile organizasyonumuzu gerçekleştirdik. Türkiye’den ve dünyadan çeşitli sporcular var. Palandöken sadece kayakta değil kar üzerinde yapılacak olan tüm organizasyonların merkezi haline geldi. Bu yıl bu tarz faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz.

Önümüzdeki yıl uluslararası arenada Palandöken’e özel bir organizasyonla burayı taçlandırmış olacağız” açıklamalarında bulundu.

“Otel doluluk oranları bu yıl yeni bir rekor kıracak”

Bağrıyanık, ayrıca bu yıl müşteri sayısında rekora doğru gittiklerini kaydederek, “2016 yılında Palandöken’i işletme konusunda bünyemize aldığımızda 200 bin geçiş yapılmıştı. Geçen yıl bizler 1 milyon 400 bin geçiş gördük. Netice itibari ile bu yıl 2 milyon geçiş bekliyoruz.

Bu hakikaten Palandöken’in rüştünü ispat etmesi konusunda önemli bir sayı diyebiliriz. Müşterilerimize sadece kayak değil aynı zamanda yamaç paraşütü, zipline, insan sapanı ve dev salıncak gibi seçenekler sunuyoruz. Bu aktivitelerin sürekliliği gelen müşterilerimize etki ediyor.

Otel doluluk oranları bu yıl yeni bir rekor kıracak. Lift geçiş sayısında yeni bir rekor kırarak bu yılı taçlandırmış olacağız” dedi.