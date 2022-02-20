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Bir Zamanlar Çukurova'nın yönetmeni YYÜ'nin konuğu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 'de düzenlenen çevrimiçi seminere katıldı.

GÜNCEL 20.02.2022, 13:18 20.02.2022, 13:26
Bir Zamanlar Çukurova'nın yönetmeni YYÜ'nin konuğu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu, sevilen dizinin 4. yılın sonunda bitebileceğini belirterek, “Mart-nisan ayı içerisinde tam net olarak belli olur sanıyorum” dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Hayata ve Sanata Dair Çevirimiçi Seminer Günleri’nin konuğu bu kez ünlü yönetmen Murat Saraçoğlu oldu.

YYÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı'ndan Prof. Dr. Adnan Tönel’in moderatörlüğünü yaptığı ‘Murat Saraçoğlu ile Sinema Üzerine’ seminerine YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Baş, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Afif Ataman, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birgül Alıcı başta olmak üzere birçok akademisyen ve öğrenci katıldı.

Van’da çekimleri yapılan ‘120’ filmiyle başlayan Saraçoğlu, uzun metrajlı 6 filmi olduğunu söyledi. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin devam edip etmeyeceği sorusu üzerine de Saraçoğlu, “Türkiye’de, Amerika’daki gibi çok net anlaşmalar yapamıyoruz.

Sektör genel olarak o kadar değişken ki, evet sezonluk bir anlaşmamız var. Sezon sonunda, 4. yılın sonunda bitebilir gibi duruyor. Fakat resmi olarak biter gibi de söyleyemiyorum. Kanalla yapımcı firmanın ve daha çok seyircinin, reytinglerin de durumuna bakarak bir karar verilecek. Büyük oranda hikaye kendini tamamladı.

Öyle görünüyor ki mart-nisan ayı içerisinde tam net olarak belli olur sanıyorum” dedi.

Akademisyenlerin ve öğrencilerin yönelttiği sorulara tek tek cevap veren Saraçoğlu, etkinliğin kendisi için çok güzel olduğunu belirterek, “Akademik seviyede tartışmak beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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