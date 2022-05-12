Bir devrin sonu geliyor: AB'den 'benzinli ve dizel otomobil' kararı

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ve fahiş otomobil fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ederken Avrupa'dan dikkat çeken bir karar geldi.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, benzinli ve dizel otomobillerin satışını 2035'ten itibaren yasaklamaya hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu Komitesi, söz konusu düzenlemeye destek verdi.

BENZİNLİ VE DİZEL OTOMOBİL SATIŞI YASAKLANIYOR

Ayrıca Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi üyesi milletvekilleri, "55'e Uyum-Fit for 55" paketini görüştü. 46 "evet", 40 "hayır" ve 2 "çekimser" oyla kabul edilen düzenlemeye göre 2035'ten itibaren satılacak yeni otomobil ve hafif ticari araçlar sıfır emisyonlu olacak.

Böylece, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren yeni benzinli veya dizel otomobil satışı yapılamayacak.karar