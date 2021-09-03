Bir Çocuk Babası Tarafından Katledildi!
Eyyübiye ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu babası tarafından katledildi.
Urfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmahsut Mahallesi’nde 13 yaşındaki A.D. isimli kız çocuğu babası Mohammad D. tarafından katledildi.
Mohammad D., önce şiddet uyguladığı A.D.'yi daha sonra yanıcı bir maddeyle yaktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, A.D.'yi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. A.D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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