Biontech aşısı olanlar için Harika haber!

Dünya geneli 2 yıldır sürekli olarak gündemde olan koronavirüse karşı en iyi tedbir aşı olmaktır. Aşının koronavirüse karşı koruyucu olduğu uzmanlar tarafından kesinleşti. Yeni bir habere göre ise Bİontech aşısının gençleştirdiği iddia edildi.

Koronavirüse karşı dünyanın mücadele ettiği özellikle de virüsün mutasyona uğradığı bu son zamanlarda alınabilecek en önemli tedbir aşı olmaktır. Delta varyantı ve Mu varyantıyla mücadele etmek oldukça zorlaştı. Delta ve Mu varyantlarının görünmesinin ardından vakaların ve ölümlerin arttığı söylenebilir. İlk olarak Çin’in Wuhan adlı kentinde ortaya çıkan koronavirüse karşı birçok aşı geliştirildi. Fakat bunlardan en etkilisinin Biontech olduğu kanıtına varıldı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Prof. Dr. Özlem Türeci’nin birlikte geliştirdiği mrna aşısı olan BionTech aşısı ile ilgili Prof. Dr. Uğur Şahin’den bir açıklama geldi. Prof. Dr. Uğur Şahin Covid-19’a karşı geliştirilen aşıların geliştirilmesinde kullanılan mrna metodunun gençleştirme üzerinde de kullanılabileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Özlem Türeci ile ortak kurucusu olduğu BioNTech şirketinin CEO’luğunu yapan Prof. Dr. Uğur Şahin zarar görmüş organların gelecekte yenilenmesini ve gençleşmeyi sağlamak için yenilenmeyi sağlayacak hücrelerin gelecekte mrna yoluyla hücrelere sızdırılabileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin: "Bir bilim kurgu filmindeki gibi birdenbire yaşlı insanları genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki hasar görmüş bir kalbin veya diğer hasarlı veya eski organların tamamen veya kısmen yaşlanma sürecini tersine çevirebilirsiniz. “dedi.