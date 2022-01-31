Bingöl'de şiddetli deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.49 sıralarında meydana gelen deprem derinliğinin 7 kilometre olduğu kaydedildi. Depremde büyük bir panik oluşurken, şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı açıklandı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu kaydedildi. Deprem, Bingöl ve ilçelerinin yanı sıra Elazığ ve Tunceli’nin bazı ilçelerinde de hissedildiği bildirildi.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Deprem sonrası Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, ‘Saat 03: 49'de merkezi Yayladere olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Merkezden de yoğun hissedilen deprem sonrası bölgedeki ilk taramalara göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza etsin’ denildi.