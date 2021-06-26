Bilal Erdoğan Van'da!

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte Van'a geldi.

İlk ziyaretini Türkiye Gençlik Vakfı'na gerçekleştiren Necmeddin Bilal Erdoğan'a Türkiye Gençlik STK'ları Platforu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ile TÜGVA Yönetim Kurulu Başkanı Enes Eminoğlu da eşlik etti.

Ziyaret sonrası Van'daki bir otelde düzenlenen Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) organizesinde 6. Anadolu Buluşmaları toplantısına katıldı.

Bilal Erdoğan ve heyetinin akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.