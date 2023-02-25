Bekir Bozdağ: 184 bina sorumlusu tutuklandı

Asrın felaketinin ardından 20 gün geçti.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde hissedildi.

Gün geçtikçe yaşanan felaketin bilançosu ağırlaşırken 44 bin vatandaş hayatını kaybetti.

Bakanlık binlerce vatandaşın ölümüne sebep olan binaların sorumlularını tespit etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandığını, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığın ve 184'ünün tutuklandığını duyurdu.

Bunun yanı sıra, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'le ilgili verilmiş bir gizlilik kararı bulunmadığını, tüm soruşturmaların gizlilik kararı alınmadan yürütüldüğünü bildirdi.

Ensonhaber