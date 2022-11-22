Bedirhanoğlu, yardım kömürünün dağıtılmamasını eleştirdi

Yardım kömürlerinin dağıtılmamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Van'da havalar iyice soğudu. Buna rağmen dar gelirli hanelere en geç yaz ayları sonunda dağıtılması gereken kömür hala dağıtılmadı. Geçen yıl da aynı sıkıntı yaşanmış, dağıtımın büyük bölümü Aralık ve Ocak aylarında yapılmıştı” dedi.

"KÖMÜRÜN HALA DAĞITILMAMIŞ OLMASI ÜZÜNTÜ VE KAYGI VERİCİDİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, birçok hanenin devlet eliyle dağıtılan kömüre acil ihtiyacı olduğunu ifade etti. Başkan Bedirhanoğlu, “Van'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan kömürlerin adreslerine ulaşmamış olması on binlerce insanı mağdur ediyor.

Kış koşullarının ağır geçtiği Van genelinde, evlerin büyük çoğunluğunda doğalgaz bulunmuyor. Bazı ilçe merkezleri, köyler ve kırsal mahalleler, ısınma ihtiyacını kömürle karşılıyor. Türkiye'nin en yoksul ili Van'da kalorisi yüksek kömürün tonu 9 bin TL'yi geçmiş durumda. Çoğu hanenin ısınmada devlet eliyle dağıtılan kömürden başka bir alternatifi yok. İnsanlarımız imkânsızlıklar nedeniyle, kalorisi ve kalitesi düşük de olsa yardım kömürü kullanmaya mecbur edilmiş durumda. Kömürün kış gelmesine rağmen hala dağıtılmamış olması üzüntü ve kaygı vericidir” diye konuştu.

"KÖMÜR DAĞITIMI İÇİN KAR YAĞIŞINI BEKLEMEMEK GEREKİR"

CHP İl Başkanlığına her gün onlarca şikayet geldiğini ifade eden Bedirhanoğlu, "Yetkililerden ricamız bir an önce bu kömürün dağıtılmasıdır. Normalde bu işin kış gelmeden bitirilmesi gerekirdi. Havanın eksi dereceleri görmeye başladığı Aralık ayına yaklaştığımız şu günlerde, Van'da kömürün hala dağıtılmamış olması bir anlamda skandaldır.

Sosyal devlet ilkesi gereği zamanında dağıtılması gereken kömürün hala dağıtılmamış olması keyfilikten mi kaynaklanıyor? Bilmiyoruz. Dağıtım işi neye göre yapılıyor, kim hangi şartlarda bu kömürü dağıtıyor? Bilmemizin hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Umarız bu açıklamamızı ilgili devlet kurumları dikkate alır ve bir an önce kömür dağıtımına başlarlar. Kömür dağıtımı için kar yağışını beklememek gerekir. CHP Van İl Başkanlığı olarak konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi