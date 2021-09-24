'Bedestan Çarşısı' Van'a Ödül Getirdi

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen ve tüm belediyelerin davet edildiği yarışmaya Tuşba Belediyesi damgasını vurdu. ‘Büyük Ödül’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’nün yanı sıra ‘Proje’, ‘Uygulama’, ‘Süreklilik’ ve ‘Başarı’ olmak üzere 6 kategoride ödülün verildiği yarışmaya İstasyon Mahallesi’nde yapacağı ‘Bedesten Çarşısı’ projesi ile katılan Tuşba Belediyesi, ‘Başarı Ödülü’ne layık görüldü. YAPEX Restorasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı kapsamında İstanbul Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle başarı ödülünü alan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman; kentsel gelişimin sürdürülmesi amacıyla ulaşım ağları üzerine kurulan klasik pazarcılık anlayışını değiştirmek için hayata geçirecekleri ‘Bedesten Çarşısı’ projesi ile denetlenebilir bir ticari alan oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti. Toplam 2 bin 685 metrekare kapalı alana sahip olan ‘Bedesten Çarşısı’nda 14 işyeri ile market, restoran ve bir eğitim merkezinin bulunduğunu anlatan Başkan Akman, “Standartların üzerinde inşa edilecek olan modern çarşının mimari yapısı, konforu ve ferahlığı ile Van’da ilk kez böyle bir çarşı inşa edilecek. Van’da çarşı konusunda farklı bir bakış açısı getirecek olan ‘Bedesten Çarşısı’ projemiz, mahalleye kazandıracağı görsel estetiğin yanı sıra mevsim itibariyle yazın ve kışın kullanım kolaylığı da sağlayacak” dedi.

Bedesten Nereye Denir?

Bedesten eski dönemlerde ilk yapılış amacı yolcuları ağırlamak için ortaya çıkmış kervansaray olarak yapılmıştır. Zamanla ticarette ilerlemeyi sağlayan ticaret merkezi haline gelen bedestenler sonunda kapalı çarşı olarak hizmet vermeye dönüşmüşlerdir. Bedesten kapalı çarşıların duvarlarının bezenmesi renklendirilip süslenmesi sonucunda bedesten adını almıştır. Tarihi birçok kapalı çarşı aynı zamanda bir bedesten olarak aynı anlamda kullanılmaktadır. Bedesten değerli malların satışının yapıldığı ticari olarak önemli gelir kaynaklarının elde edildiği yerler olarak kullanılmaktadır.