BBP Genel Başkanı Destici, Kızılay Başkanını ve yönetimini istifaya çağırdı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra AHBAP Derneği'ne çadır ve gıda ürünleri satmasıyla eleştirilerin hedefi olan Kızılay'a BBP Genel Başkanı Destici'den de tepki geldi. Destici, Kızılay Başkanını ve yönetimini istifaya çağırdı.

GÜNCEL 03.03.2023, 14:03
BBP Genel Başkanı Destici, Kızılay Başkanını ve yönetimini istifaya çağırdı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra AHBAP Derneği'ne çadır ve gıda ürünleri satmasıyla eleştirilerin hedefi olan Kızılay'a bir tepki de Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den geldi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifaya çağıran Destici, "Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir" dedi.

Kızılay'ın deprem çadırlarını satmasına ilişkin tartışmalar devam ederken Destici'den dikkati çeken bir açıklama geldi.

"AKIL DEVRE DIŞI KALMIŞ"
Destici, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Kızılay'dan, yöneticilerinden beklenen nedir? Bu deprem olduktan sonra, depolarında kaç tane çadır varsa tamamını bir saniye bile bekletmeden bölgeye sevk etmeleri gerekirdi. Daha sonra imal ettikleri hepsini de hiçbir yere satmadan direkt bölgeye ücretsiz olarak göndermeleri gerekirdi. Burada akıl devre dışı kalmış, çok açık ve net söyleyeyim" ifadesini kullandı.

"DAHA EHİL KADROLARA BIRAKMALARI GEREKİR"
Kızılay yönetimini istifaya çağıran Destici, şunları kaydetti:

"Sorumluluk sahibi olanların gereğini yerine getirmesi gerekir. Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir.

Çünkü aynı zamanda burada bir vebal vardır. 'Çadırı sattığımız dernek de zaten çadırı götürüp depremzedelere kuruyor' gibi bir savunma olmaz. Burada önemli olan Kızılay'ın ne yaptığıdır, vatandaş ona bakıyor, sonrasının bir anlamı yok." 

"ŞİRKET KURMASINI DA DOĞRU BULMUYORUM"
Destici, Kızılay'ın bir hayır kurumu olduğunu ve bağışlarla yürüdüğünü ifade ederek, "Gıda için de aynısı, elinde ne varsa tamamını deprem bölgesine sevk etmesi gerekir. Neticede bir hayır kurumu, bağışlarla yürüyor. Ben şirket kurmasını da doğru bulmuyorum, birileri doğru bulabilir. Geçmiş dönemlerde de kurulan şirketleri var. Kızılay ve benzeri kurumların şirket kurmalarını da doğru bulmuyorum. İşte kurdukları zaman bu tür tartışmaların içinde kalırlar" dedi.

Haber7

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