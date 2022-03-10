Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi!

Bazı bölgelerde etkili olan yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

GÜNCEL 10.03.2022, 09:49
Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi!

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde okulların tatil edildiği duyurusu yapılıyor. Peki 10 Mart tarihi itibariyle kar tatili olan İller hangileri! İşte detaylar...

İstanbul`da eğitime kar tatili

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir. Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz" denildi.

Bursa`da okullara 14 Mart`a kadar kar tatili

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 15.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İlimiz için sarı alarm verilmiştir. Meteorolojik raporlar ve beklenen her türlü olumsuz hava şartları sebebiyle, 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, İl Müftülüğü' ne bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Çanakkale`de taşımalı eğitime kar tatili

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerimizde taşımalı eğitime 10.03.2022 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Bolu'da okullara 2 günlük kar tatili

Bolu Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde resmi ve özel; okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 2 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde eğitime kar tatili

Burdur'un Yeşilova ilçesi Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “İlçemiz merkez ve köylerinde ilk, orta ve lise dereceli tüm okul ve kurumlarda eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personeller ve hamileler de belirlenen sürede idari izinli sayılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Bayburt'ta eğitim öğretim faaliyetlerine kar tatili

Bayburt`ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Park halindeki araçlar ile cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler trafikte güçlükler yaşıyor. Belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kar dolayısıyla kent genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine kar tatili verildi. Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Kaynak: İHA

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