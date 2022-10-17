Başörtüsü için anayasa teklifinde yeni gelişme! Bakan Bozdağ duyurdu...

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim akşamı sosyal medyadan yaptığı açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısındaki konuşmasındaki talimatıyla başörtüsü düzenlemesine yönelik çalışmalar başlamıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışma yapılması için Mevzuat Genel Müdürlüğü'nü görevlendirmiş, Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin, çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunulması, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirilmesi bekleniyordu.

"HAZIRLIKLAR TAMAM"

Bakan Bozdağ, "başörtüsü için Anayasa değişikliği"ne ilişkin, "Hazırlık tamam, çalışma şekillendi. 24 ve 41. madde üzerinde çalışıyoruz, Cumhurbaşkanı'na sunacağız." dedi.

ANAYASANIN 24 VE 41. MADDESİ

Anayasanın 24. maddesi neler, içeriği ne?

24. Madde. Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

Anayasanın 41. maddesi nedir?

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (1) (2)

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.

(1)Bu maddenin kenar başlığı “I. Ailenin korunması” iken, 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2)Bu fıkraya, 3/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle ,”ve eşler arasında eşitliğe dayanır”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. AA