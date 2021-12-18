Başkent Vanlılar Platformu'ndan Vanspor'a Destek

2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor FK ligin ilk yarı mücadelesinin son maçında kendi evinde 19 Aralık Pazar günü İnegölspor’u ağırlayacak. Ligin devreye girmesi öncesi takımda moraller yüksek tutulmaya çalışılırken Başkent Vanlılar Platformu üyeleri Silahtaroğlu Vanspor’u İnegöl maçında desteklemek için Van’a gelecek.

Ziyaret öncesi Başkent Vanlılar Platformu adına açıklama yapan Platform koordinatörü Tolga Yüksel, Van programı ile ilgili olarak; “20 Aralık Pazartesi günü yeni yatırım fırsatlarını istişare edeceğimiz ve bazı kurumlara yapacağımız ziyaretler nedeniyle Van’da olacaktık. Ligin devre arasının son maçında Vanspor’a destek olmak için bir gün önce maça gelip takıma bir teşvik primi vermek istedik. Platform üyelerimizden M. Akın Dinçer, Yasin Ertürk, Nasır Çetin Vanspor yönetim kurulunda ayrıca üyemiz Çağrı Silahtaroğlu, takımın isim sponsoru. Yani Vanspor bizim için daha da önemli daha da kıymetli. Bu nedenle elimizden gelen desteği her daim sunmaya hazırız. İlimizin futbol altyapısının güçlenmesi ve Vanspor’un daha da başarılı bir takım olmasını arzu ediyoruz.” Dedi.

VAN’DA YATIRIMLA İLGİLİ ÖNEMLİ ZİYARETLER DE GERÇEKLEŞECEK

19 Aralık Pazar akşamı kentteki bir otelde Van’da yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelecek olan Başkent Vanlılar Platformu 20 Aralık’ta Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Van İş Geliştirme Merkezleri’ni ziyaret edip 2022 yılına dair yatırım imkanlarını ve fırsatlarını konuşacak.