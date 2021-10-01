Başkan Vekili Aydın basın mensuplarıyla bir araya geldi
Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Elite World Van Otelde düzenlenen toplantıda gazetecilerle sohbet eden Aydın, basının önemine değindi. Basının, vatandaşlar ile yerel yönetimler arasında köprü görevi gördüğünü ifade eden Aydın, basın mensuplarının mesai kavramı gözetmeksizin çalışarak Van’a katkı sunduklarını kaydetti. Aydın, “Basın, vatandaşlarımız ile yerel yönetimler arasında adeta bir köprü vazifesi görerek, yörede yaşayan halkın sorunlarını bilen, beklentilerine ışık tutan son derece önemli bir görevi ifa etmektedir“ dedi.
Toplantıya İpekyolu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Şamil Görücü ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Fuçular da katıldı.
|İmsak
|04:24
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:05
|İkindi
|15:31
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|18
|2. Beşiktaş
|8
|17
|3. Fenerbahçe
|7
|16
|4. Altay
|7
|15
|5. Konyaspor
|8
|14
|6. Karagümrük
|8
|14
|7. Alanyaspor
|8
|14
|8. Hatayspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|8
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Gençlerbirliği
|8
|11
|9. Samsunspor
|6
|10
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|7
|6
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Arsenal
|7
|10
|10. Brentford
|6
|9
|11. Wolverhampton
|7
|9
|12. Tottenham
|6
|9
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Watford
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1