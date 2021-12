Başkan Sezer, engelli vatandaşları unutmadı 

Her fırsatta yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye özen gösteren Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyarette engelli bireylerle tek tek sohbet eden Başkan Sezer, onların sıkıntı ve isteklerini dinledi. Engelli vatandaşlara hediyeler veren Başkan Sezer, engellerin sevgiyle aşılabileceğini dile getirdi. Başkan Sezer, engelli vatandaşlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Bizi görünce mutlu oldular. O kardeşlerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuz, onların sorunları bizim sorunlarımızdır. Sevgi ve saygı tüm engellerin üstesinden gelir. Engelli kardeşlerimize her türlü yardımı desteği vermeye hazırız. Engelli kardeşlerimizin engelsiz bir hayatı yaşamaları için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.