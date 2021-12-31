Başkan Salih Akman'dan 'Yeni Yıl' mesajı

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman 'Yeni Yıl' dolayısıyla mesaj yayımladı.

GÜNCEL 31.12.2021, 11:42 31.12.2021, 11:53
Başkan Salih Akman'dan 'Yeni Yıl' mesajı

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Akman, yeni başlangıçlar yapma ve yeni hedeflere ulaşma beklentisinin her zaman insanın yaşama sevincini ve mücadele azmimizi canlı tuttuğunu kaydetti. Türkiye'de korona virüs kısıtlamaları ile başlayan 2021 yılının, yerli aşı Turkovac’ın acil kullanım onayı alması ve seri üretime geçilmesiyle sona ereceğini ifade eden Başkan Akman, yaşanan Covid-19 salgınına rağmen çok sayıda mega projeyi Tuşba’ya kazandırdıklarını dile getirdi. Başkan Akman, “Bunların başında yapımını tamamlayarak sizlerin hizmetine sunduğumuz; hizmet binamız, İskele Sahil Bandı 2. Etap ve İskele Sahil Yolu’nun 1 ve 2. Etap’ları gibi mega projelerimiz gelmektedir” dedi.

Bu yıl da temelini attıkları mega projelerden Ayanıs Halk Plajı’nı tamamladıklarını vurgulayan Başkan Akman, “Toplu konut, Akköprü Millet Bahçesi ile yarı olimpik yüzme havuzu, çok amaçlı kapalı spor salonu ve 480 kişilik tribünlü çim sahası projelerinin önemli bir kısmını önümüzdeki yaz sezonunda tamamlayarak Tuşbalıların hizmetine sunacağız. Bölgenin en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip Tuşba Millet Bahçesi, Beyüzümü Mahalle Parkı ile pazarcılık anlayışını değiştirmek amacıyla hayata geçireceğimiz Bedesten Çarşısı projelerimizin yapımına ise kısa bir süre sonra başlayacağız” dedi.

İnsan odaklı, katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışla hareket eden Tuşba Belediyesi olarak Tuşbalılara 2022 yılda da en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Akman, 2022 yılının Tuşbalılar için hizmet ve yatırım yılı olacağını söyledi. Başkan Akman, “Zorlu bir süreçten geçtiğimiz 2021 yılını geride bırakırken en büyük temennimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının sona ermesidir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın yeni yılını tebrik ediyor, 2022 yılının ülkemize ve insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.İHA

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