Başkan Işıldar: Van’da 2021’de inşaat sektörü dibe vurdu!

Van Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği Başkanı Seracettin Işıldar, Van’da, 2021 yılında müteahhitlerin yaşadığı sorunları Wan Haber’e değerlendirdi. Işıldar, Van’da inşaat sektörünün bu yıl dibe çöktüğünü belirtti. Kentte yıllardır çözülmeyen imar sorununa da değinen Işıldar, yetkililerin sorunlara bir an önce çözüm bulması gerektiğini dile getirdi.

‘Memlekete zulmediyoruz’

Işıldar, teknoloji geliştiği halde Van’ın gelişmediğini ifade ederek, “Van doğasıyla tarihiyle kadim bir şehir. 7 bin yıllık bir tarihi var. Urartuların yaptığı şeyleri görünce bu şehre yazık ettiğimizi anlıyoruz. 3 bin yıl küvet, kanalizasyon sistemi, tesisat sistemi, barajlar yapmışlar. Bu şehre çok büyük yatırımlar yapmışlar ama bugün teknoloji geliştiği halde biz bu memlekete zulmediyoruz” dedi.

‘2021’de Van’da inşaat sektörü dibe vurdu’

2020 yılında daire alış ve satışların olduğunu belirten Işıldar, 2021’de Van’da inşaat sektörünün dibe çöktüğünü vurguladı. Işıldar, ekonomik krizin de kendilerini etkilediğini dile getirerek, “2020 yılında vatandaşlara devlet tarafından kredi kolaylığı sağlandı. Bu yüzden bir rağbet oldu. Daire almak isteyenler olunca satışlar da gerçekleşti. 2021 yılında ise pandemi ve ekonomik kriz üst üste geldi. Böyle olunca 2021’de Van’da inşaat sektörü dibe vurdu. Vatandaşlarla sözleşme yapıyorsunuz, bu sözleşmeler fiyat farkı sözleşmeler. Van’da 4-5 ay yasal olarak çalışamıyoruz. Çalışmadığımız bu süre zarfında malzemeye, işçiliğe ham maddeye gelen zamlar müteahhitleri de etkiliyor. Hal böyle olunca 450 bin TL’ye satmayı düşündüğünüz daire size 650 bin TL’ye mal oluyor. Fakat sözleşme imzalandığı için bunu müşteriden talep edemiyorsunuz. Böyle olunca da üyelerimiz bu işlerden zarar etmeye başladılar” şeklinde konuştu.

‘Tek kaynağımız inşaat sektörü’

Van'da en önemli kaynağın inşaat sektörü olduğunu söyleyen Işıldar, “Van’da fabrikalarımız yok, tarım da bitmek üzere, turizmde sıkıntılar var. Böyle olunca bizim tek kaynağımız inşaat oluyor. Normal bir 7 katlı 4 daireli bir binanın maliyeti 20 milyon. 400 ruhsat alırsak 8 milyar TL yapar. Bu Van’a katkıdır. Van’ın içinde dönen paradır. Bu ekonomik olarak kentimize lazım” dedi.

‘Düzgün bir imar planımız olsun’

Işıldar, imar sorununa da değinerek, “Van’ın bir de imar sorunu var. En büyük ilçemiz olan İpekyolu’nda sıkıştık. Müteahhitler en küçük alanı bile yapmak zorunda kalıyorlar çünkü yer yok. 300-400 metrekarelik alana güzel bir şey düşmese de 1+1 veya 2+1 daire yapmak zorundalar. Biz istiyoruz ki düzgün bir imar planımız olsun. İmar planları yapılırken 100 yıllık yapılır. Bizim burada ise 5 yıllık plan yapılmış. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yeşile saygılı yeni alanlar istiyoruz. Dileğimiz hem kurumların hem de karar vericilerin bir an önce bu sorunlara el atıp yeni imar alanları açmasıdır” şeklinde konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber - ÖZEL