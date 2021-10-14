Başkan Ensari, TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrenciyi ödüllendirdi
Van’ın Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren Muhammed Çağrı İnceay’ı ödüllendirdi.
Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, “sarkıtları akılı sistemler eritsin” projesi ile fizik alanında dereceye giren Muhammed Çağrı İnceay’ı makamında kabul etti. 60 il ve 155 farklı okuldan toplam 314 projenin katıldığı yarışmada fizik dalında “Sarkıtları akılı sistemler eritsin” projesi ile dereceye giren Muhammed Çağrı İnceay’ı tebrik eden Başkan Ensari, öğrenciyi ödüllendirdi.
Çaldıran’da her alanda başarıya doğru koşan nesillerin yetiştiğini belirten Başkan Ensari, ” İlçemizde diğer alanlarda olduğu gibi eğitimde de başarılar elde eden güzel bir nesil yetişiyor. Muhammed Çağrı İnceay da başarı elde eden öğrencilerimizden biri. Bu anlamda kendisini yürekten kutluyorum” dedi.
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