Başkan Berge'den 'Kadınlar Günü' mesajı
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Berge, mesajında, “Hayatın ta kendisi olan kadındır. Toplumumuzun temel taşını oluşturan kadınlarımız, yaşamın ana unsurudur. İnsan evladının yaşamının başlamasından sona ermesine kadar olan tüm süreçlerde büyük bir rol oynayan kadınlarımızdır.
Büyük emekler vererek hayata tutunmamızı sağlayan kadınlardır. Aile ve toplum yapısının temel direği kadınların, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarının arttırılması büyük önem taşımaktadır.
Kadın girişimciliğinin sonuna kadar desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabilen, üreten ve çalışan kadınlar ülkemizin gelişmesini sağlamaya devam edecektir.
Güçlü kadın, güçlü toplum demektir. Meslek sahibi olmuş ve kendi ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadınlar, ülkemizin refah seviyesinin önemli bir göstergesidir. Karşılıksız sevginin, fedakarlığın ve merhametin timsali olan kadınlardır. Sabrın ve özverinin sembolü olan kadınlarımızdır. Tüm insani değerlerimizi bizlere ilmek ilmek işleyen kadınlarımızdır.
Hepimizin ilk öğretmeni ve gelecek nesillerimizin güvencesi olan kadınlarımıza minnettarız. Annelik gibi dünyanın en kutsal görevini üstlenen kadınlarımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta esnaf ve sanatkar kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” dedi.
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